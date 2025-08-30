IL realiza hoje 'rentrée' em Albufeira com Governo no foco das críticas

A Iniciativa Liberal realiza hoje a sua 'rentrée' política em Albufeira, que contará com um discurso da líder, Mariana Leitão, centrado em críticas ao Governo sobre reformismo e liberdade de expressão.

A 'rentrée' da IL, designada "A'gosto da Liberdade", vai começar às 19:30 e contará com música ao vivo, jantar ao ar livre e, no final, um discurso da líder do partido, Mariana Leitão.

Cada inscrição terá um custo de 25 euros e o valor total angariado pelo partido será, de acordo com a IL, revertido para as vítimas do incêndio de Arganil, que provocou a maior área ardida de sempre em Portugal.

De acordo com o partido, Mariana Leitão, eleita em julho, anunciará na 'rentrée' as "prioridades do partido para o novo ano político" e procurará mostrar aos portugueses que "é possível um país diferente, com governação assente nos princípios liberais e no máximo respeito pela liberdade individual".

À Lusa, o vice-presidente da IL Ricardo Pais Oliveira salientou que o discurso de Mariana Leitão vai centrar-se sobretudo em quatro temas: habitação, liberdade de expressão, incêndios e a "incapacidade reformista" do Governo em questões como a redução do número de funcionários públicos.

Segundo indicou Ricardo Pais Oliveira, a intervenção de Mariana Leitão será de "crítica ao Governo, contrapondo as propostas e as ideias da IL, que têm sido apresentadas e chumbadas" pelo PSD/CDS.

Este vai ser o quinto ano seguido em que a IL vai fazer no Algarve a sua 'rentrée' política, tipo de iniciativa partidária que assinala o recomeço dos trabalhos parlamentares após as férias de verão.

No ano passado, quando Rui Rocha ainda era líder do partido, o evento realizou-se em Quarteira, depois de já ter passado por Armação de Pêra, Albufeira e Portimão.