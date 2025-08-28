IL reafirma compromisso com o combate à violência doméstica

O Iniciativa Liberal (IL) "saúda" a decisão do tribunal em relação ao caso do agressor de Machico, com o partido a reafirmar o seu compromisso com o combate à violência doméstica.

Em comunicado, o partido reforça a "dimensão devastadora da violência doméstica em Portugal e, em particular, na Madeira", notando que este foi um dos temas levados pelo deputado Gonçalo Maia Camelo à Assembleia Legislativa da Madeira, no passado mês de Julho, quando reforçou reforça a necessidade de combater este "flagelo".

"Este crime, que se repete demasiadas vezes, não atinge apenas a vítima direta: marca profundamente crianças, famílias e toda a comunidade", referem, na missiva enviada às redacções, com Camelo a defender que "não podemos continuar a assistir à reprodução de ciclos de violência sem uma resposta firme, rápida e eficaz", apontando ser "fundamental que as vítimas tenham acesso imediato a protecção, apoio psicológico, casas de abrigo seguras e uma justiça que actue sem demoras nem complacência".

Segundo o deputado liberal, o compromisso do seu partido "é transformar preocupações em propostas concretas que garantam protecção, apoio e dignidade às vítimas". "Não podemos permitir que mulheres vivam com medo dentro das suas próprias casas, nem que crianças cresçam a assistir a estes horrores. A liberdade e a dignidade humanas não são negociáveis. É tempo de agir com coragem e determinação", acrescenta o parlamentar.

Pede, por isso, campanhas de prevenção, formação especializada às forças de segurança, bem como uma "articulação eficaz entre saúde, justiça e apoio social", salientando que este "não é um problema privado".

Para Gonçalo Maia Camelo, "a legislação e a acção penal devem ser eficazes e dissuasoras. Os crimes não podem ser desvalorizados e os criminosos não podem ficar impunes". Assim sendo, e no caso concreto de Machico, o liberal diz não poder deixar de saudar a decisão do Tribunal do Funchal, nomeadamente no que toca à medida de coação aplicada, a prisão preventiva.

