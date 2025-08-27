Projecto madeirense 'EcoLobos' apoiado pela Sociedade Ponto Verde

A Sociedade Ponto Verde (SPV) anunciou o apoio a 39 projectos no âmbito da edição de 2025 do programa 'Juntos a Reciclar ++', reforçando o seu compromisso com as metas nacionais de reciclagem de embalagens. Entre as iniciativas apoiadas está o 'EcoLobos', da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que visa aumentar a recolha de vidro na Região.

O projecto madeirense centra-se no sector da hotelaria e restauração, promovendo sessões de sensibilização porta-a-porta e a entrega de vidrões a estabelecimentos que ainda não dispõem deste equipamento. Paralelamente, prevê a produção de um vídeo ambiental para mobilizar a comunidade e incentivar práticas mais sustentáveis, em particular a separação correcta de embalagens de vidro.

O investimento que fazemos no Juntos a Reciclar ++ reflecte o nosso compromisso com a mobilização de todos os agentes envolvidos na reciclagem de embalagens. Na Madeira, bem como noutras regiões do País, percebemos que os desafios locais exigem respostas colaborativas, próximas e sustentadas. Por isso mesmo, acompanhamos de forma muito próxima os nossos parceiros, financiando os projectos que desenvolvem no terreno para, em conjunto, encontrarmos e potenciarmos soluções eficazes e adaptadas. Acreditamos que só com o envolvimento das comunidades locais, dos Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos, dos municípios, das empresas e dos cidadãos será possível acelerar o ritmo e construir um sistema mais eficiente e circular Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde

Nesta edição o investimento inicial anunciado já tinha sido reforçado face a 2024 (2025 - 600 mil euros vs. 2024 - 500 mil euros). No entanto, perante o desafio actual associado à meta de reciclagem de embalagens de vidro (70% de reciclagem das embalagens colocadas no mercado até 2025 e 75% até 2030) a SPV anuncia agora um investimento recorde de 707.470 euros

Este ano, no total das 33 candidaturas apoiadas, 16 são de Câmaras Municipais, 13 de SGRU e 4 de Empresas Municipais. As 39 iniciativas apoiadas são de entidades provenientes de praticamente todos os distritos do País, incluindo dos arquipélagos dos Açores e da Madeira.

Neste âmbito, a SPV fortalece a sua presença e proximidade junto das comunidades locais, dando apoio aos SGRU, Câmaras e Empresas Municipais para a realização de iniciativas ligadas à importância da reciclagem das embalagens por todo o País.

O trabalho colaborativo entre a SPV e as entidades parceiras destaca, ainda, a importância de existir uma comunicação integrada, consciente e com o alinhamento de mensagens entre os agentes da cadeia de valor. A edição deste ano foca-se, essencialmente, em aumentar a participação na reciclagem de embalagens de vidro, uma vez que é o material que mais desafios apresenta para o cumprimento das metas de reciclagem de embalagens.