Atlantidomus apresenta modelo cooperativo para interessados em habitação a custos controlados

A ATLANTIDOMUS – Cooperativa de Habitação Económica Atlântica está a promover sessões públicas para apresentação do seu modelo cooperativo e das condições de adesão para os interessados em aceder a habitação a custos controlados na Região. Estas iniciativas acontecem nos dias 3 e 13 de Setembro.

Segundo explica nota à imprensa, a primeira sessão terá lugar no Auditório da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, no Funchal, no dia 3 de Setembro, pelas 18h30.

Já no dia 13, a sessão será pelas 14h30, no Auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

Os cenários de curto prazo passam pela possibilidade de desenvolvimento de um primeiro projecto na Quinta do Leme, no Funchal, e o acompanhamento do lançamento do primeiro concurso público por parte do IHM, destinado a disponibilizar terrenos para cooperativas de habitação.

Pedro Paixão, presidente da direcção da ATLANTIDOMUS, "esta cooperativa dirige-se a quem sente verdadeiramente na pele o drama que é tentar comprar casa na Madeira, com os preços incomportáveis que se praticam. Jovens e menos jovens que procuram uma alternativa real, digna e estável, sem depender de soluções especulativas ou inatingíveis". "É para essas pessoas que estamos a trabalhar", afiança.

As sessões visam "apresentar publicamente a missão da cooperativa, esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do modelo e explicar os passos necessários para se tornar cooperante, uma condição fundamental para, no futuro, poder beneficiar dos projectos habitacionais".