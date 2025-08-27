Nacional oficializa Daniel Júnior

O CD Nacional informou esta quarta-feira que chegou a acordo com o médio brasileiro Daniel Júnior. O atleta chega proveniente do Vitória (Brasil), tendo cumprido a sua formação no Palmeiras. O médio conta ainda com passagens pelo Cruzeiro (Brasil) e Akhmat Grozny (Rússia). Mais recentemente representou as formações brasileiras do América Mineiro e Associação Portuguesa de Desportos.

Daniel Júnior assinou um vínculo válido por 5 épocas desportivas e vai juntar-se aos trabalhos da equipa de futebol profissional, na sessão agendada para a manhã desta quinta-feira.