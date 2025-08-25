Daniel Júnior reforça Nacional

Daniel Júnior, médio ofensivo brasileiro, de 23 anos, é o mais recente reforço do Nacional para a época 2025/2026.

Daniel Júnior foi comprado, em Janeiro de 2024, pelo Vitória da Bahia, mas não conseguiu corresponder às expectativas do clube rubro-negro, com quem tinha contrato até ao final de 2026, tendo sido cedido ao América-MG para a disputa da Série B 2024.

Em 2025, o médio foi novamente emprestado, desta vez à Portuguesa, mas só disputou cinco jogos, todos como titular.

O jogador - que tinha o futuro incerto após novo regresso ao Vitória da Bahia - chega amanhã à Madeira para integrar o plantel dos 'alvinegros'.