Região investe mais de 30 milhões para modernizar e descarbonizar portos da Madeira

A Região Autónoma da Madeira anunciou um plano de investimento de mais de 30 milhões de euros para os próximos quatro anos, destinado à modernização, requalificação e descarbonização da infraestrutura portuária do arquipélago. A iniciativa surge como resposta às crescentes necessidades do setor e visa preparar os portos para o futuro crescimento económico regional.

Durante uma visita ao Porto do Caniçal, o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, explicou os objectivos desta estratégia: "O objectivo é termos portos modernos, compatíveis com as normas da União Europeia, sustentáveis e capazes de acompanhar o crescimento económico da Madeira e do Porto Santo".

O governante reconheceu que a infraestrutura portuária apresenta actualmente sinais de saturação, consequência do aumento significativo do volume de contentores importados tanto por empresas como por famílias. Esta situação tem criado constrangimentos operacionais que justificam a necessidade de uma intervenção profunda.

Para responder a estes desafios, encontra-se já em curso a primeira fase de obras de requalificação do cais norte do porto do Caniçal, com um investimento de cerca de 10 milhões de euros. Esta fase contempla a instalação de novas redes de infraestruturas essenciais, incluindo esgotos, água, sistema de combate a incêndios e energia eléctrica.

A conclusão desta primeira etapa está prevista para o final do presente ano, seguindo-se imediatamente uma segunda fase, orçada em 9 milhões de euros. Esta incluirá a expansão do cais norte e a sua ligação ao cais sul, medidas que visam aumentar significativamente a operacionalidade e eficiência da infraestrutura portuária.