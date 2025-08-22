150 acidentes e 30 detenções na Madeira em duas semanas

A Polícia de Segurança Pública registou um total de 150 acidentes de viação em duas semanas na Madeira.

Segundo os dados disponibilizados pelo Comando Regional da PSP, entre os dias 8 e 21 de Agosto foram registadas 115 colisões, quatro atropelamentos, 30 despistes e um outro acidente não especificado.

Destes acidentes ocorreram 51 feridos ligeiros e quatro graves.

Neste mesmo período a PSP realizou várias acções de fiscalização, que resultaram em 41 detenções.

Trinta condutores foram detidos por condução sob efeito de álcool, sete por condução sem habilitação legal, dois por desobediência, um por recusar fazer o teste de alcoolemia e outro por conduzir sem carta e sob influência de substâncias psicotrópicas.