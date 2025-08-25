Cresceu o movimento de passageiros nos aeroportos da Região

O movimento de passageiros nos aeroportos da Madeira cifrou-se nos 2.686,5 mil, no primeiro semestre deste ano. Este é um aumento homólogo de 11,6%, que se deveu ao acréscimo de 12,2% verificado no aeroporto da Madeira, uma vez que o aeroporto do Porto Santo registou uma ligeira diminuição de 0,7%.

"No 2.º trimestre de 2025, o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM registou um acréscimo homólogo de 15,5%", indica nota da Direção Regional de Estatística da Madeira, que hoje divulgou estes dados.

Numa análise a este 1.º semestre do ano refere que a taxa de ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM situou-se nos 84,6%, com o aeroporto da Madeira a registar 84,9% e o do Porto Santo 77,0%. No mesmo período de 2024, a taxa de ocupação foi superior no conjunto dos aeroportos (86,8%) e no aeroporto da Madeira (87,4%), enquanto no aeroporto do Porto Santo foi inferior (76,5%).

No 2.º trimestre de 2025, a taxa de ocupação foi de 86,3% nos aeroportos da RAM, o que representa uma diminuição de 2,4 pontos percentuais (p.p.) face ao mesmo período de 2024. No aeroporto da Madeira, a taxa fixou-se em 86,7% (-2,7 p.p. do que a registada no 2.º trimestre de 2024), enquanto no aeroporto do Porto Santo foi de 79,1%, traduzindo um aumento homólogo de 0,9 p.p..

A carga aérea é que diminuiu. Trata-se de uma diminuição de 9,7% nos aeroportos da RAM, face ao mesmo período de 2024. As mercadorias carregadas apresentaram uma redução homóloga significativa de 48,8%, enquanto as mercadorias descarregadas aumentaram 11,4%.