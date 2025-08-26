Chega afirma que Câmara do Funchal está a falhar no combate às pragas urbanas

A candidatura do Chega à Câmara Municipal do Funchal, através de comunicado, denuncia aquele que considera ser um problema grave e crescente na cidade do Funchal, nomeadamente a proliferação de pragas urbanas, como ratos, baratas e outros insectos.

"Todos os funchalenses conhecem alguém que já se deparou com este problema, seja em casa, na rua ou num espaço público", aponta a nota à imprensa, acrescentando que esta situação já obriga os comerciantes a esforços e despesas para desinfestações constantes para não serem multados pelas entidades fiscalizadoras competentes.

“É inadmissível que sejam os comerciantes a pagar do seu bolso aquilo que é uma responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal. A autarquia não pode virar costas a quem cria riqueza e dá emprego na nossa cidade”, afirma Luís Filipe Santos, candidato à Câmara do Funchal.

O cabeça-de-lista do Chega assume que este não é um problema novo, mas indica que está a ser "sistematicamente ignorado pela autarquia". Luís Filipe Santos acusa a CMF de se limitar a "medidas pontuais e ineficazes, em vez de implementar um plano sério, contínuo e rigoroso de combate às pragas" e diz que a inacção está "a deixar comerciantes e famílias desprotegidos, criando um ambiente propício à propagação de doenças e ao enfraquecimento da qualidade de vida na cidade".

“O Chega vai assumir este combate sem medo e sem desculpas. O Funchal precisa de ordem, limpeza e rigor. Não aceitaremos mais desculpas nem paliativos. Está em causa a saúde dos funchalenses e a sobrevivência do nosso comércio”, reforça Luís Filipe Santos.