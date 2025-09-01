Perto de 2.200 mortes em Espanha atribuíveis ao calor em Agosto

Perto de 2.200 pessoas morreram em Espanha em agosto por causas atribuíveis ao calor, o dobro de vítimas registadas no mesmo mês de 2024, de acordo com estimativas do Instituto de Saúde Pública espanhol Carlos III hoje conhecidas.

Entre 01 e 21 de agosto registaram-se em Espanha 2.177 mortes "atribuíveis à temperatura", indica a plataforma "MoMO" do Instituto de Saúde Carlos III, que monitoriza diariamente a mortalidade em Espanha.

Segundo a base de dados do Instituto Carlos III, no mesmo período de 2024, morreram em Espanha 1.271 pessoas por razões atribuíveis às temperaturas.

O país viveu uma onda de calor de 16 dias consecutivos, entre 03 e 18 de agosto, considerada "a mais intensa" e a terceira mais longa desde 1975, ano a partir do qual há registos comparáveis, segundo a agência nacional de meteorologia (Aemet).

Nestes 16 dias, registaram-se 1.429 mortes "atribuíveis à temperatura", segundo a plataforma MoMo.

Em julho, Espanha teve outra onda de calor durante a qual morreram cerca de 1.060 pessoas por causa das altas temperaturas, um aumento de mais de 50% comparando com o mesmo período de 2024, segundo dados e estimativas da plataforma.

A ferramenta, gerida pelo Instituto Carlos III, regista diariamente o número de mortes em Espanha e compara com a mortalidade esperada com base em dados históricos.

Em seguida, incorpora fatores externos que podem explicar essa diferença, nomeadamente as altas temperaturas reportadas pela Agência Meteorológica Nacional (Aemet) espanhola.

O sistema não pode estabelecer causalidade absoluta entre as mortes registadas e as condições meteorológicas, mas os números representam a melhor estimativa do número de mortes cujas causas estão relacionadas com o calor.

Além das ondas de calor de julho e agosto, Espanha registou, este ano, o junho mais quente de que há registo no país, com uma temperatura média de 23,7 ºC (graus celsius), de acordo com a Aemet.

A onda de calor de agosto coincidiu também com grandes incêndios florestais no país que queimaram perto de 400 mil hectares, um recorde anual em Espanha, segundo dados, ainda provisórios, do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).