Consumo de eletricidade em Portugal aumentou 3,4% em Agosto

O consumo de energia elétrica em Portugal aumentou 3,4% em agosto face ao mês homólogo, impulsionado pelas temperaturas elevadas sentidas no país, avançou hoje a REN.

Relativamente ao período entre janeiro e agosto, o consumo de eletricidade cresceu 2,5% face ao mesmo intervalo do ano anterior.

Segundo a empresa, as condições meteorológicas em agosto levaram a uma menor produção de energia solar e eólica.

"Em agosto, as condições meteorológicas registadas conduziram a regimes inferiores aos valores médios, tanto para a produção fotovoltaica como para a eólica, com os índices respetivos a situarem-se em 0,90 e 0,94, abaixo da média histórica de 1", lê-se em comunicado.

No período de janeiro a agosto, o consumo de gás registou um crescimento homólogo de cerca de 12%, com uma subida de 135% no segmento de produção de energia elétrica e um recuo de 9% no segmento convencional.

Em relação à energia hidráulica, a produção renovável abasteceu 54% do consumo, a energia não renovável abasteceu 17% e os restantes 29% foram importados.

"Na produção hidráulica, embora as afluências tenham sido superiores ao regime médio, são valores pouco significativos por se tratar do período de verão", avança a REN, em comunicado.

De acordo com a empresa, no período de janeiro a agosto o índice de produtibilidade hidroelétrica registou 1,40, o de produtibilidade eólica 0,99 e o de produtibilidade solar 0,89.

No mesmo período, a produção renovável forneceu 71% do consumo, repartidos pela hidroelétrica com 30%, eólica com 24%, fotovoltaica com 12% e biomassa com 5%.

A produção a gás natural abasteceu 14% do consumo enquanto os restantes 15% corresponderam ao saldo importador.