Associação Sem Limites pede esclarecimentos sobre cortes nos apoios sociais

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - IPSS - Associação Sem Limites solicitou esclarecimentos à Segurança Social sobre alegados cortes nos de apoios sociais.

A associação, através de comunicado, diz terem sido noticiados cortes, por parte da Segurança Social, em prestações sociais por deficiência, por dependência e as prestações por encargos como rendimentos, "sem que tenha havido qualquer alteração à lei".

Aliás, aponta que "várias famílias estão a sofrer alterações nos escalões do abono de família para menos favoráveis, porque a Segurança Social está a considerar o subsídio do cuidador informal principal como rendimento de trabalho dependente, e a lei não sustenta esta alteração".