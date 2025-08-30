Associação Desportiva Galomar confirma Afonso Guedes
José Correia, o único sobrevivente do anterior plantel, renova contrato
Com o aproximar da data agendada para o início dos trabalhos da nova temporada, Associação Desportiva Galomar (ADG) continua a anunciar reforços para a equipa de basquetebol masculina.
O último jogador confirmado pela coletividade do Caniço é Afonso Guedes, extremo de 22 anos que na temporada passada defendeu as cores do Clube Atlético de Queluz, que na temporada de 2023/2024 conquistou o título na Proliga e garantiu a subida à Liga Betclic.
Afonso Guedes é internacional por Portugal nos escalões de formação e é "um reforço de peso" para o plantel às ordens de Hélder Moita, sublinha a ADG em comunicado de imprensa.
Apesar de ainda ser muito jovem, o extremo português jogou 17 vezes pelo CA Queluz na Liga Betclic na temporada passada. Na Proliga, Afonso Guedes pode ser determinante para o conjunto madeirense, tendo em conta os seus 1,96 metros de altura.
Na temporada passada o extremo internacional actuou igualmente na equipa sub-23 do CA Queluz, que milita na CN1, e registou números muito interessantes, com médias de 30 minutos de utilização, 14,8 pontos, 1,6 assistências e 5,6 ressaltos nas 8 partidas que realizou.
Nessa equipa, Afonso Guedes registou médias de 15 minutos de utilização, 5,9 pontos e 2,3 ressaltos nas 25 partidas que disputou pelos sintrenses.
Afonso Guedes junta-se assim a Ricardo Garrido, Tiago Nazário, Hélder Semedo, Rodrigo Soares e José Correia na equipa da Associação Desportiva Galomar para a nova temporada desportiva na Proliga.
Este último é o único sobrevivente do plantel da ADG, que na época 2022/2023 conquistou o título na Proliga e garantiu a subida à Liga Betclic.
José Correia renovou o contrato com a colectividade do Caniço por mais uma temporada e estendeu a sua ligação ao clube que representa desde a temporada 2021/2022.
Hélder Moita pode, assim, contar com a experiência do extremo português de 35 anos, habituado aos grandes palcos do basquetebol nacional e conhecedor do balneário da equipa madeirense.