Rui Gomes da Silva e Rui Teixeira Santos no "governo-sombra" do Chega

O presidente do Chega, André Ventura, anunciou hoje para o "governo-sombra" do partido o antigo ministro Rui Gomes da Silva com a pasta da justiça e o professor Rui Teixeira Santos com a Economia e Finanças.

Em Évora, à entrada para a abertura da Academia da Juventude do Chega, André Ventura revelou ainda que o eurodeputado Tiago Moreira de Sá ficará com os Negócios Estrangeiros, enquanto o deputado Nuno Simões de Melo terá a seu cargo com a Defesa.

Já Miguel Corte-Real, candidato do partido à Câmara do Porto nas eleições autárquicas de 12 de outubro, vai trabalhar na área da reforma do Estado do "governo-sombra", adiantou André Ventura, prometendo divulgar todos os nomes nos próximos dias.