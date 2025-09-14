Marítimo com tarde para alcançar liderança

Um jogo de equilíbrios, mas que será uma 'final', exigindo consistência aos jogadores que hoje entrarem em campo no Estádio do Marítimo que recebe, a partir das 14 horas o Vizela, actual líder da II Liga. O treinador maritimista deu o mote na antevéspera do jogo que pode, em caso de vitória, catapultar a equipa ao primeiro lugar da competição à 5.ª jornada, melhor se for de forma isolada na liderança.

https://www.dnoticias.pt/2025/9/12/462567-o-importante-sera-a-consistencia-ao-longo-da-epoca/

Vítor Matos mostra-se calmo perante esta perspectiva e assim espera conseguir transmitir aos seus jogadores que, após a derrota na 1.ª jornada, ganham há três jogos consecutivos, podendo agora engatar a quarta...

Todos os adeptos que puderem são 'convocados' para dar a força que a equipa precisa nestes momentos. O clube fez questão de recordar isso nas suas redes sociais. E até o clima vai ajudar, pois está previsto bom tempo ao longo do dia.

Outros assuntos em agenda

09h00 - IX Trail Água de Pena (organizado pela ADRAP com o apoio da AARAM), marca o encerramento do Circuito Trail Madeira 2024/2025, com cerimónia de entrega de prémios marcada paras 13h45.

09h00 às 22h00 - XII Festa da Amora e da Doçaria Tradicional, em Gaula. Das 09h00, com Missa na Igreja da Achada e 10h30 com Missa na Igreja de Gaula, segue-se pelas 12h00 uma prova de degustação e 13.ª edição do concurso de doçaria tradicional, actuação pelas 16h00 pelo Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula, pelas 19h00 com a a sessão solene do Dia da Freguesia de Gaula, pelas 20h30 o Grupo de humor 4 Litro e pelas 22h00 com a Banda 3D, toda esta parte mais animada a decorrer no Adro da Igreja Paroquial da Achada.

10h30 - CDU organiza iniciativa política para valorizar a luta da população da localidade do Alto do Curral Velho, em Santo António, "e a vitória alcançada".

12h30 à 01h00 - Festas das Vindimas no Estreito de Câmara de Lobos, com arruada dos 'Amigos da Gaita', actuação de Miro Freitas pelas 22h00, sendo que o evento encerra pela 01h00 de segunda-feira.

15h00 - Ribeira Brava recebe o Bragança para o Campeonato de Portugal, no Estádio Municipal da Ribeira Brava.

15h00 às 17h00 - Festival et7ra&TAL, um evento que celebra os 24 anos da Associação TAL, com oficina de reciclagem ministrado por Fátima Caires, pelas 15h30 com Grupo de dança 'Rainbow Flowers'; Zumba Kids, Projecto 'Camacha a Mexer', pelas 16h00 com o Madeira Boa Capoeira;, pelas 16h30 com a Escola Taekwondo Tornados, e pelas 17h00 com actuação da Tuna D'elas (música ao vivo); Leda Pestana (com histórias infantis) Ahau Marionetas (histórias infantis); Mago é Bom (magia); e Associação 4litro (com humor), tudo a decorrer no Jardim de Santa Luzia.

No mesmo evento, mas no Salão Paroquial do Imaculado Coração de Maria, pelas 17 horas, haverá lançamento do Livro e Estreia da Peça de Teatro de educação ambiental 'Pimpim & Pimpão e o Planeta dos Verdusquinhos'.

17h00 - Ciclo de concertos musicais "Da Vinha ao Lagar" 2025, com Tânia Ascensão (Fado), com voz, guitarra portuguesa, craviola e baixo, a decorrer no Museu do Vinho e da Vinha, no Arco de São Jorge.

EFEMÉRIDES

Estes são os principais acontecimentos registados na História neste mesmo dia 14 de Setembro, em que se assinala o Dia Mundial da Dermatite Atópica e o Dia da Ecologia:

1523 - Morre, com 64 anos, o holandês, nascido em Utrecht, Adriano Florensz, Papa Adriano VI, ano e meio depois de ter sido nomeado o último Papa não italiano até João Paulo II.

1812 - Napoleão Bonaparte entra em Moscovo. A cidade é incendiada pelos russos.

Ilustração de Illarion Pryanishnikov

1891 - John Heath entra para a história do futebol ao marcar o primeiro penálti de sempre, no jogo da Taça de Inglaterra em que o Wolverhampton vence o Accrington por 5-0.

1901 - Theodore Roosevelt, de 42 anos, assume a Presidência dos Estados Unidos da América.

1920 - Nasce o escritor uruguaio Mario Benedetti.

1927 - Morre, aos 50 anos, a bailarina norte-americana Isadora Duncan, uma das primeiras bailarinas a elevar a dança interpretativa ao status de arte criativa.

1930 - O Partido Nacional-Sindicalista, na base do Nacional-socialismo de Adolf Hitler, passa a segundo maior movimento político alemão, nas eleições gerais.

1948 - Começa a construção do edifício das Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados Unidos.

Foto Shutterstock

1960 - A OPEP - Organização dos Países Exportadores de Petróleo, uma organização intergovernamental permanente, é criada na Conferência de Bagdá, pelo Irão, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela.

1976 - Portugal reata relações diplomáticas com Cuba.

1978 - O programa do Governo de Nobre da Costa, o III Constitucional, é recusado na Assembleia da República pelo PS e pelo CDS.

1982 - Morre, aos 52 anos, Grace Kelly, princesa do Mónaco, antiga atriz de cinema norte-americana.

1985 - É apresentado à imprensa o novo Estádio da Luz, com capacidade para 120.000 pessoas.

Foto DR, https://em-defesa-do-benfica.blogspot.com/2017/03/quando-foi-maior-lotacao-da-saudosa.html

1991 - O cineasta Manoel de Oliveira recebe o Prémio Especial do júri do Festival de Cinema de Veneza, em Veneza, Itália, pelo filme "A Divina Comédia".

1992 - O escritor Miguel Torga recebe, na Câmara Municipal de Coimbra, o prémio de literatura estrangeira Ecureuil, atribuído pelo Salão do Livro de Bordéus, em França.

1994 - É lançado o concurso público para a gestão do Hospital Amadora Sintra, o primeiro entregue ao controlo de privados em Portugal.

1996 - Realizam-se as primeiras eleições na Bósnia-Herzegovina do pós-guerra.

1999 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova o envio da força multinacional de paz para Timor-Leste, liderada pela Austrália.

Foto DR, https://umalulik.blogspot.com/2008/09/20-setembro-1999-foras-da-onu-entram-em.html

2003 - Golpe de Estado na Guiné-Bissau. O chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, general Veríssimo Correia Seabra, assume a presidência do proclamado Comité Mititar para a Recuperação da Ordem Constitucional Democrática que derrubou o Presidente guineense, Kumba Ialá.

- Os suecos recusam a adesão ao euro, moeda única europeia, em referendo, com 56,8% dos votos.

- Morre, aos 55 anos, Vítor Damas, antigo guarda-redes do Sporting e da Seleção Portuguesa de Futebol.

2005 - Cimeira das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque. Declaração final para a reforma da instituição é aprovada pelos representantes máximos de 170 nações.

- Morre, com 91 anos, Robert Wise, cineasta norte-americano, realizador de "West Side Story" e "Música no Coração".

2006 - A União Astronómica Mundial dá o nome Eris, o da deusa grega da discórdia, ao planeta-anão "2003 UB313", que levou à exclusão de Plutão da lista de planetas do sistema solar.

2007 - Crise na Europa: O banco Northern Rock, especializado no crédito imobiliário, pede ajuda ao Banco Central de Inglaterra. Ocorre a primeira corrida bancária no Reino Unido em 150 anos. O banco é nacionalizado em fevereiro do ano seguinte.

2009 - É publicado em Diário da República o decreto-lei que classifica como bem de interesse nacional o espólio documental do poeta Fernando Pessoa, com o objectivo de "evitar o risco de dispersão, deterioração ou perecimento".

- Morre, com 57 anos, Patrick Swayze, ator norte-americano, protagonista de "Dirty Dancing" e "Ghost".

2010 - Toma posse a primeira-ministra da Austrália, a trabalhista Julia Gillard, 48 anos, primeira mulher eleita a assumir a chefia de um Governo australiano.

- O Parlamento francês aprova definitivamente, com o voto do Senado, o projeto de lei que interdita o uso do véu islâmico integral em espaços públicos, a entrar em vigor na primavera de 2011.

- Morre, com 45 anos, compositor, letrista, vocalista, produtor e violoncelista Francisco Ribeiro, fundador dos Madredeus.

2012 - O Eurogrupo reúne-se em Nicósia, Chipre, e alcança o acordo político para a transferência da 6.ª tranche do programa de assistência financeira a Portugal.

- Na Tunísia, centenas de manifestantes atacam a embaixada norte-americana em Tunes, num protesto contra um filme na Internet que consideram islamófobo. Quatro dos assaltantes são mortos.

- Morre, aos 89 anos, Roberto Roversi, poeta italiano, fundou com Pier Paolo Pasolini (1922-1975) a revista Officina.

2014 - O espanhol Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) sagra-se vencedor da 69.ª Volta a Espanha em bicicleta, tornando-se, a par do compatriota Roberto Heras e do suíço Tony Rominger, recordista de vitórias da prova.

2015 - As ondas gravitacionais, cuja existência o físico Albert Einstein apontou há um século na sua Teoria da Relatividade, são pela primeira vez detetadas de forma direta.

- Morre, aos 81 anos, Iuri Afanassiev, historiador russo, um dos principais ideólogos da 'perestroika'. Ficou ainda conhecido por em 1989 ter designado os comunistas de "maioria agressiva-obediente", uma expressão que se tornou célebre no país.

2016 - O Ministério Público Federal do Brasil acusa o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a sua mulher, Marisa Letícia, e outras seis pessoas no âmbito da Operação Lava Jato por irregularidades num imóvel no Guarujá.

2017 - A Caixa Económica Montepio Geral passa a ser uma sociedade anónima, um passo decisivo para que seja possível a entrada de outras instituições da economia social no capital do banco.

- O Presidente do Brasil, Michel Temer, é constituído arguido por suspeita de praticar crimes de obstrução à justiça e participação em organização criminosa.

- O Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, assina o decreto de indigitação de Mari Alkatiri como primeiro-ministro do VII Governo constitucional de Timor-Leste, para o período entre 2017 e 2022.

2018 - A Standard & Poor's sobe de "estável" para "positiva" a perspetiva do 'rating' (notação) da dívida pública portuguesa e mantém a nota em BBB-.

2020 - Covid-19: O ano letivo no ensino básico e secundário arranca com o regresso das aulas presenciais e obrigatoriedade de uso de máscara nas escolas e regras específicas de circulação e uso dos espaços.

Morre, aos 78 anos, Joaquim Conceição, jogador de futebol angolano que, ao serviço do Vitória de Setúbal, conquistou duas taças de Portugal em 1965 e 1967.

2021 - Morre, com 70 anos, Guilherme Inês, músico e produtor, fez parte de bandas como os Salada de Frutas e o Quarteto 1111.

- Morre, aos 66 anos, Yuriy Sedykh, atleta russo, bicampeão olímpico do lançamento do martelo, Montreal1976, Canadá, e Moscovo1980, Rússia, e vice-campeão olímpico em Seul1988, Coreia do Sul, e campeão mundial em 1991. Detém o recorde mundial do lançamento do martelo desde 1986.

2022 - O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, admite que a possibilidade de um acordo de paz na Ucrânia permanece muito distante, após uma conversa telefónica com o Presidente russo, Vladimir Putin.

- Morre, com 93 anos, a atriz grega Irene Papas, conhecida internacionalmente pelos seus papéis em 'Zorba, o Grego' (1964) e 'Os Canhões de Navarone' (1961). Colaborou pontualmente com Manoel de Oliveira em títulos como "Party" (1996) e "Inquietude" (1998).

2023 - O Supremo Tribunal Federal do Brasil condena a 17 anos de prisão o primeiro réu julgado pelos ataques violentos realizados por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro contra as sedes dos três poderes - Congresso, Supremo Tribunal Federal e a Presidência do Brasil - em Brasília, em 8 de janeiro desse ano.

2024 - O Benfica conquista a Supertaça feminina de futsal pela oitava vez consecutiva ao vencer o Torreense, por 4-0, no Palácio dos Desportos, em Torres Novas.

Este é o ducentésimo quinquagésimo oitavo dia do ano. Faltam 108 dias para o final de 2025.

Pensamento do dia:

Os homens rejeitam os seus profetas e destroem-nos, mas amam os mártires que eles próprios mataram. Feodor Dostoievsky (1821-1881), escritor russo