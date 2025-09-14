Marítimo alcança empate caseiro frente ao Vizela

O Marítimo empatou, esta tarde, a uma bola, diante o Vizela, em jogo da 5.ª jornada da II Liga.

O golo dos visitantes surgiu na primeira parte, ao 39 minutos, após uma grande penalidade convertida por Morschel. De realçar que a origem deste lance também ditou a expulsão do capitão maritimista, Romain Correia.

No segundo tempo, o Vizela também ficou reduzido a dez unidades, aos 63 minutos, com o duplo amarelo a Godwin, o que acabou por galvanizar ainda mais a formação madeirense.

À passagem dos 76 minutos, o Marítimo conseguiu mesmo garantir a igualdade, através do golo de Raphael Guzzo. Na sequência de uma boa combinação na faixa esquerda, o ex-Vizela apareceu solto de marcação no centro do terreno, entrando na área e atirando para o fundo das redes.

Com este resultado, os verde-rubros somam um total de 10 pontos, ocupando 3.º lugar da classificação. Na próxima jornada, o Marítimo defronta o Belenenses, em Lisboa, em partida agendada para o dia 20 de Setembro (sábado), às 11 horas.