Sidra da Madeira IGP, uma bebida tradicional com presente e futuro desafiantes

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE), através do Grupo de Trabalho da Especialidade de Engenharia Agronómica, realizou hoje uma Tarde de Engenharia, sobre o tema "Sidra da Madeira IGP - Uma bebida com história e futuro".

A abertura desta iniciativa esteve a cargo da presidente do Conselho Directivo da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, Eng.ª Beatriz Jardim, que deu as boas-vindas aos oradores e participantes. Seguiu com o coordenador do Grupo de Trabalho da Especialidade de Engenharia Agronómica, Eng.º Joaquim Leça, a moderar uma mesa-redonda constituída pelas engenheiras Regina Pereira Santos e Zita Vasconcelos da direcção regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (secretaria regional de Agricultura e Pescas) e pelo presidente da direcção da Associação de Produtores de Sidra da Região Autónoma da Madeira (APSRAM), Vítor Maciel.