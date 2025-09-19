Apresentada a Semana Europeia do Desporto

Foi apresentada hoje a Semana Europeia do Desporto, evento da responsabilidade da secretaria regional da Educação através da direcção regional do Desporto e que vai decorrer entre 23 e 30 deste mês.

Presente na cerimónia de apresentação esteve a nova secretária regional da Educação, Elsa Fernandes.

“É um prazer estar na apresentação deste evento que visa promover o desporto para todos. A actividade desportiva é importante para todos. Por outro lado, este tipo de evento ajudam a trazer as crianças para a prática desportiva.”

Veja aqui toda a informação sobre o evento.