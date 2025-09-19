AR unânime em pesar pela "perda irreparável" de um "embaixador do desporto português"

A Assembleia da República aprovou hoje por unanimidade um voto de pesar pela morte de Jorge Costa, considerada uma "perda irreparável" de um "embaixador do desporto português", cujo percurso fica marcado pela ética e "paixão inabalável pelo jogo".

O voto de pesar pelo antigo futebolista e diretor do FC Porto, que morreu a 05 de agosto, foi apresentado pela comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e recorda Jorge Costa como um dos "mais marcantes defesas-centrais do futebol português", que se destacou pela "marcação implacável, pelo espírito de sacrifício e pela defesa intransigente dos valores do clube".

"A sua personalidade combativa, a postura ética, o respeito pelos adversários e a paixão inabalável pelo jogo fazem dele um exemplo para várias gerações. Jorge Costa foi mais do que um atleta de excelência: foi um líder carismático, um símbolo de fidelidade ao seu clube e à Seleção, e um embaixador do desporto português", recorda o parlamento no voto aprovado hoje em sessão plenária.

A Assembleia da República enumera o "palmarés ímpar" do jogador, que venceu como capitão do Futebol Clube do Porto oito campeonatos nacionais, cinco Taças de Portugal, cinco Supertaças, a Taça UEFA (2003), a Liga dos Campeões da UEFA (2004) e a Taça Intercontinental.

A nível internacional, vestiu por 50 vezes a camisola da Seleção AA, participou em fases finais de Europeus e Mundiais, e integrou a geração que venceu o Campeonato do Mundo de Sub-20 em 1991.

"Conhecido como 'o Bicho' pela sua intensidade em campo, destacou-se pela marcação implacável, pelo espírito de sacrifício e pela defesa intransigente dos valores do clube", refere o voto, que recorda ainda a sua carreira de treinador em Portugal e no estrangeiro.