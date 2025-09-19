Rodrigues destaca relevância do GameJam+ como um marco estratégico e cultural para a Madeira

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, presidiu, hoje, à cerimónia de apresentação pública da 3.ª edição do GameJam+ Madeira, que irá decorrer de 17 a 19 de Outubro, na Região Autónoma da Madeira.

"Um evento que se afirma como um importante catalisador de talento e inovação no setor das tecnologias digitais e das indústrias criativas", indica nota à imprensa.

Na sua intervenção, revela a mesma nota, "o governante destacou a relevância do GameJam+ como um marco estratégico e cultural para a Madeira, reforçando a ambição da Região de diversificar a economia e consolidar-se como um polo de excelência na economia digital".

"A diversificação da economia da Madeira não é apenas uma necessidade, é uma oportunidade”, afirmou, notando que os "sectores tecnológicos que criam valor, geram inovação e colocam a Madeira no mapa global da criatividade e da tecnologia são a aposta para o futuro".