Escola Horácio Bento de Gouveia com recintos desportivos renovados

O presidente do conselho executivo da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, Carlos Mendonça, e o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacaram hoje a conclusão das obras de beneficiação dos recintos desportivos da escola, que visaram melhorar as condições para alunos, docentes, funcionários e comunidade.

“As obras foram a beneficiação de todos os recintos desportivos. De facto já tinham 20 anos e precisavam destas obras. Ficaram muito melhores, não tenho a menor dúvida”, afirmou Carlos Mendonça, sublinhando que a intervenção incluiu a renovação de pisos, protecções aos pilares e substituição das luminárias, agora todas em tecnologia LED, garantindo uma poupança energética significativa.

O responsável explicou que os espaços são amplamente utilizados pelos alunos, mas também ficam disponíveis para a comunidade a partir das 18h30, após o encerramento das actividades lectivas. Sobre eventuais constrangimentos ocorridos durante o ano lectivo (2024/2025), Carlos Mendonça assegurou que “foi feito de maneira que, quando um campo estava a ser intervencionado, outro estava disponível. Claro que, em vez de disporem de seis espaços de aula, tinham menos, mas sempre assegurámos que todos os alunos tivessem aulas”.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou ainda o investimento realizado na escola e a importância de manter e modernizar os edifícios escolares. “Eu acho que é importante, neste momento, nós preservarmos os edifícios escolares e, sobretudo, arranjá-los e dotá-los de melhores funcionalidades. Esta escola, por exemplo, ainda o ano passado recebeu painéis solares e poupámos 50% de energia, o que é muito importante. Estamos a falar de um investimento de cerca de 600 mil euros, mas são despesas que temos de continuar a assumir, porque temos de oferecer qualidade aos nossos alunos, docentes e funcionários, aproveitando materiais mais duradouros e confortáveis”, afirmou.

Carlos Mendonça acrescentou que, com estas melhorias, a escola apresenta hoje condições “impecáveis” e não regista necessidades urgentes adicionais. “Está tudo bem, a escola não pede nada de especial, porque as condições são muito boas”, concluiu.