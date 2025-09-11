Alunos da Madeira levam inovação social à final nacional do Apps for Good

No próximo dia 16 de setembro, o Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, será palco da final da 11.ª edição do programa Apps for Good, onde a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia, do Funchal, se apresenta a concurso com o projeto “HAWK” (Helping Around With Kindness), uma solução tecnológica pensada para melhorar a qualidade de vida de idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

O projeto “HAWK”, alinhado com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 – Saúde de Qualidade, apresenta uma app inovadora que facilita o acesso a apoio em tarefas domésticas, acompanhamento médico, compras e momentos de lazer, permitindo que os utentes recebam ajuda sem sair de casa. A plataforma baseia-se na colaboração entre voluntários e entidades locais, promovendo uma rede de solidariedade e proximidade essencial para o bem-estar das pessoas mais vulneráveis.

A final do Apps for Good reúne cerca de 30 projetos de alunos de escolas de ensino básico e secundário de todo o país, que competem com soluções tecnológicas para desafios reais nas áreas de educação, saúde, igualdade de género, inovação, cidades e comunidades sustentáveis, erradicação da pobreza, ação climática e justiça social, entre outros. O programa, promovido pelo CDI Portugal, está na sua 11ª edição e desafia alunos do 5º ao 12º ano e professores de escolas públicas e privadas a, em equipa e ao longo de um ano letivo, experienciar o ciclo completo de desenvolvimento de um produto digital. Nos últimos 11 anos, o Apps for Good envolveu mais de 28.500 alunos, 1.800 professores e 700 escolas, tendo dado origem a milhares de soluções tecnológicas com impacto nas comunidades.

“O Apps for Good tem uma ligação muito direta com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na medida em que procura capacitar jovens para criar soluções tecnológicas que atendam a problemas reais da sociedade e do meio ambiente. Através dessa iniciativa, os jovens são incentivados a desenvolver aplicações que promovem inovação e infraestrutura sustentável. Além disso, o Apps for Good contribui para a educação de qualidade, ao proporcionar uma formação prática e inclusiva na área da tecnologia, preparando os jovens para os desafios do século XXI. Ao abrir oportunidades para que jovens de diferentes contextos tenham acesso à tecnologia e à inovação, o programa ajuda também a diminuir desigualdades. Dessa forma, é uma ferramenta prática que permite aos mais novos não só aprender sobre tecnologia, mas também atuar de maneira sustentável e responsável, ajudando a construir um futuro melhor para todos.” João Baracho, Diretor-Executivo do CDI Portugal

A 11.ª Edição da Apps For Good contará, ainda, com a presença de João Baracho, Diretor-Executivo do CDI Portugal, Margarida Balseiro Lopes, Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Bernardo Correia, Secretário de Estado para a Digitalização e Luís Fernandes, Diretor-Geral da DGAE, em representação do Ministro da Educação e Ciência.

A participação dos alunos da Escola Básica Dr. Horácio Bento Gouveia na final nacional do Apps for Good é mais um exemplo do talento e compromisso dos jovens madeirenses, revelando como a educação e a tecnologia podem caminhar juntas para criar respostas inovadoras aos desafios sociais do presente e do futuro.