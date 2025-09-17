"Sou refém do interesse público"

“Sou refém apenas do interesse público, nem vou fazer uma gestão camarária que belisque o interesse público.” Foi desta forma que Doroteia Leça, candidata do PSD à Câmara da Calheta, respondeu às críticas de Basílio Santos (JPP), que acusou o PSD privilegiar interesses particulares ao longo de anos.

A social-democrata classificou as acusações como “graves” e assegurou que a sua postura política é pautada pela defesa exclusiva do concelho e da população.

Já Sofia Canha, candidata do PS, aproveitou o momento para recordar o que considera ter sido um passado marcado por pressões e condicionamentos sobre quem queria intervir na vida pública. “Havia pessoas com medo”, afirmou, apontando ainda como exemplo de favorecimento a construção de uma unidade hoteleira em domínio público marítimo.

O episódio aqueceu o debate da TSF-Madeira, marcado pela troca de acusações em torno da gestão da autarquia e do peso de interesses privados no desenvolvimento da Calheta.