“É uma carreira que é menos favorável ao exercício da docência no sector público”, afirmou, reforçando que “algo está mal se os salários não são os mesmos”, apesar de as exigências profissionais e a qualidade do trabalho serem equiparáveis. As palavras são de Francisco Oliveira, coordenador do Sindicato de Professores da Madeira (SPM), que interveio hoje na audição parlamentar da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude, a propósito da Petição Pública 'Solidariedade com os docentes do ensino particular, cooperativo e IPSS', subscrita por 713 cidadãos.

Na apresentação, o dirigente sindical explicou que a iniciativa visa garantir condições de trabalho mais justas para os professores do sector privado e cooperativo, lembrando que recentemente o Governo Regional reforçou em dois milhões de euros o apoio às escolas privadas, passando de 36 para 38 milhões de euros. Fez votos de que esse acréscimo “se reflicta na questão salarial dos docentes, salários que muitas vezes são indignos”.

Oliveira apontou ainda outras desigualdades, como o subsídio de alimentação, que “não é pago no mesmo valor que no público”, e reiterou que o SPM está disponível para “procurar em conjunto soluções” que possam ser promovidas a partir da Assembleia Legislativa da Madeira. Defendeu também que o subsídio de insularidade seja pago no privado “nos mesmos moldes que no público” e alargado a todos os sectores de actividade.

“Os professores do privado deviam receber o mesmo que os do público, porque prestam serviço público”, sublinhou, alertando para “o grande descontentamento destes colegas”.

Aproveitou ainda para reafirmar que faltam professores na Região Autónoma da Madeira, contestando declarações que negavam essa realidade: “É uma profunda mentira dizer que na Madeira não há falta de professores. A situação no privado é muito preocupante, é grave”, concluiu.

A audição continua (10h45).