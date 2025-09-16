ADN Madeira rejeita proposta absurda do Chega

O ADN Madeira considera “absolutamente disparatada” a proposta apresentada pelo Chega para a construção de dois hotéis aeroportuários, um na Madeira e outro no Porto Santo.

“Na nossa Região existe já uma vasta oferta hoteleira, de elevada qualidade e a poucos minutos dos aeroportos, capaz de dar resposta a qualquer situação de contingência. Falar em construir novos hotéis com dinheiros públicos é uma fantasia inútil e um insulto à inteligência dos madeirenses e porto-santenses”, refere o comunicado, assinada por Miguel Pita.

Num arquipélago onde persistem graves dificuldades no acesso à habitação a preços acessíveis; o sistema regional de saúde enfrenta sérias carências de recursos e meios; e onde vários serviços públicos evidenciam sinais claros de declínio, o ADN diz que é inadmissível propor investimentos em infraestruturas que não respondem a necessidades reais da população.

“O Chega insiste em soluções de fachada, mas recusa alternativas concretas como o ferry para o Porto Santo, revelando bem a quem serve: os mesmos grupos económicos que sempre dominaram o transporte de bens e mercadorias para aquela ilha. A Região não precisa de mais propaganda, precisa sim de soluções reais para os problemas reais das pessoas”, aponta.