ADN critica Cristina Pedra por considerar ETAR "maior investimento de todos os tempos"

O ADN Madeira, em comunicado às redacções, diz lamentar e estranhar as palavras da actual Presidente da Câmara Municipal do Funchal, aquando da recente inauguração da ETAR no Lazareto, ao classificar os 17,5 milhões de euros aplicados nessa obra como sendo o "maior investimento de todos os tempos da história da Câmara Municipal do Funchal (CMF)”.

O partido considera que Cristina Pedra “reconheceu a histórica incapacidade da autarquia em resolver temas importantes", tais como: "a falta de habitação, os problemas de mobilidade, a carências na educação, a falta de segurança, o declínio dos apoios à saúde, a baixa natalidade, a perda da cultura, a incúria na causa animal, o aumento de sem abrigos”.

O ADN diz reconhecer a importância desta ETAR”, mas reforça que “os cidadãos não vivem de tratamento de águas residuais" e que os munícipes "esperam mais e melhor da CMF”.

A nota, assinada por Miguel Pita, reforça ainda que classificar uma ETAR como o ponto alto do trabalho de uma autarquia ao fim de 517 anos é “uma falta de respeito e desconsideração para com a população".

Em contrapartida, a candidatura ADN propõe-se a "trabalhar na aplicação de um orçamento ao nível dos últimos 150 milhões de euros", com enfoque no apoio social, baixa de impostos para famílias e empresas, apoios à cultura, habitação e ambiente, assim como a "valorizar os recursos humanos da autarquia de forma mais funcional e ajustada".