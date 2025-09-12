Quebra na natalidade amenizada com aumento de 6,7% em Julho

Em Julho de 2025, "foram averbados na Região Autónoma da Madeira (RAM) 232 óbitos, valor superior ao observado em Julho de 2024 (mais 2 óbitos; 0,9%), mas "de Janeiro a Julho, registaram-se 1.710 óbitos, mais 206 do que no período homólogo (+13,7%)", dados que comparando com a natalidade que aumentou 6,7% no mês de referência mas diminui 5,4% no acumulado dos 7 meses, resultando num amenizar do saldo natural em Julho, mas um agravamento desde Janeiro.

Segundo análise da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) "a avaliação do 'excesso de mortalidade', que compara os óbitos do mês em referência (232 óbitos) com a média dos valores do mesmo mês dos anos de 2016 a 2019 (189 óbitos, em média), mostra que houve um excesso de mortalidade de 22,6%, refletindo o facto de, no conjunto daqueles anos, o número de óbitos ter sido sempre inferior ao valor registado em Julho de 2025", frisa.

Felizmente, "em Julho de 2025, não foram averbados óbitos com menos de 1 ano nem fetos-mortos", aponta.

Quanto aos já referidos nados-vivos, em Julho de 2025, "contabilizaram-se 143", o que corresponde "a uma subida de 6,7% relativamente ao mês homólogo de 2024 (mais 9 nascimentos). O número total de nados-vivos registados nos primeiros sete meses de 2025 (937) foi inferior ao verificado no mesmo período de 2024 em 5,4% (menos 54 nados-vivos)", refere.

Assim, tal como referido, "da diferença entre nados-vivos e óbitos resultou um saldo natural negativo de 89 indivíduos em Julho de 2025, menos penalizador que no mês homólogo, no qual registou o valor de -96", mas "nos primeiros sete meses de 2025, o valor acumulado do saldo natural foi de -773, apresentando um agravamento relativamente ao observado no mesmo período de 2024 (-513)".

Ainda neste sétimo mês de 2025, "celebraram-se 145 casamentos, correspondendo a uma subida de 9,8% relativamente ao número de casamentos realizados em Julho de 2024 (mais 13 casamentos)" e de Janeiro a Julho, "foram celebrados 669 casamentos, mais 50 (+8,1%) do que no período homólogo".

Foto DREM

Já a nível nacional, o INE destaca que "em Agosto de 2025 (os dados nacionais de óbitos são sempre apresentados com adiantamento de um mês face aos nados-vivos e casamentos), registaram-se 9.775 óbitos, menos 114 (-1,2%) do que no mês precedente. Comparativamente com o mês homólogo de 2024, registou-se um acréscimo de 536 óbitos (+5,8%). O número de óbitos de crianças com menos de 1 ano foi de 20 (21 no mesmo mês de 2024)".

Assim, em Julho de 2025, "registaram-se 7.693 nados-vivos, mais 507 (+7,1%) do que em Junho de 2025 e mais 519 (+7,2%) do que no mês homólogo de 2024", pelo que "em Julho de 2025, o saldo natural foi de -2.169, tendo-se desagravado em relação ao do mês homólogo de 2024, quando registou o valor de -2.385".

Por fim, "em Julho de 2025, celebraram-se 4.264 casamentos, mais 344 (+8,8%) do que em Junho de 2025 e mais quatro (+0,1%) do que em Julho de 2024", conclui o Instituto Nacional de Estatística.