IL apresenta proposta de lei para proteger trabalhadores oncológicos

A Iniciativa Liberal-Madeira apresentou na Assembleia Legislativa da Madeira um projecto de proposta de lei, a enviar à Assembleia da República, para reforçar a protecção dos trabalhadores com doença oncológica.

Em nota emitida, o partido explica que o diploma apresentado propõe a alteração ao Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de Fevereiro, que regula o regime jurídico de protecção na eventualidade doença no sistema previdencial, nomeadamente: O aumento do montante do subsídio de doença para 80% ou 100% da remuneração de referência, consoante a composição do agregado familiar; e a eliminação dos limites temporais, iniciais e totais, de atribuição do subsídio de doença.

"Com estas alterações, as doenças oncológicas passam a ser tratadas de forma idêntica à tuberculose. A proposta reconhece que o impacto físico, psicológico e financeiro do cancro é prolongado e profundamente incapacitante, exigindo uma resposta mais justa e adaptada às necessidades dos doentes e das suas famílias", refere.

“Não é justo que quem enfrenta uma doença oncológica tenha também que se preocupar com a sua sobrevivência económica e do seu agregado familiar. Esta proposta é um sinal de humanidade e de justiça social. E garante maior dignidade e estabilidade financeira a quem precisa de concentrar todas as forças no seu tratamento e na sua recuperação”, sublinha Gonçalo Maia Camelo, deputado da Iniciativa Liberal.

A IL defende uma governação baseada em "resultados e responsabilidade, mas também em solidariedade e sensibilidade com quem atravessa situações de grande fragilidade. Este projecto é um contributo claro para que Portugal reforce o seu sistema de proteção social, garantindo que nenhum trabalhador com doença oncológica é deixado para trás", acrescenta.

"Com esta proposta, a Iniciativa Liberal demonstra que é possível unir responsabilidade financeira à justiça social, colocando as pessoas e a sua dignidade no centro das políticas públicas", remata.