Sismo registado a Nordeste do Porto Santo

Um pequeno sismo foi registado ontem à tarde pelos sismógrafos do IPMA a nordeste da ilha do Porto Santo, no arquipélago da Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o abalo deu-se perto das 17h43 de quinta-feira, 18 de Setembro, de magnitude 2.2 na escala de Richter.

A profundidade de 29 km e a distância, conforme se vê na foto, indicia que não seria sentido por ninguém em terra. A zona, Unicorn Bank (Banco Unicórnio), é uma região marítima que fica a cerca de um terço do caminho entre a Madeira e o continente português.