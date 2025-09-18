Acidentes na via rápida continuam a deixar trânsito congestionado

O trânsito está novamente congestionado na via rápida, no sentido Ribeira Brava-Funchal, na sequência de um acidente de viação.

Após o primeiro sinistro que envolveu dois carros, entre a Ponte dos Frades, em Câmara de Lobos, e a saída para a pedreira, na Levada Nova, houve agora um outro sinistro.

Tratou-se de uma colisão entre três carros, já na zona de Santa Rita.

Aparentemente deste acidente não resultaram feridos, mas do primeiro um homem foi assistido pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos com dores nas costas.

A Polícia de Segurança Pública está a tomar conta da ocorrência.

Tal como o DIÁRIO noticiou, esta manhã têm ocorrido vários acidentes na VR1, que têm complicado o trânsito.