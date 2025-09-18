Calor quase chega aos 34ºC na RAM

Extremos da temperatura máxima registada esta quinta-feira, 18 de Setembro, na rede do IPMA na Região Autónoma da Madeira mostram um dia quente. Até às 17 horas, os termómetros registaram 33,9 ºC na Quinta Grande, 32,5 ºC no Monte e 31,3 ºC nos Prazeres.

A temperatura máxima mais baixa foi de 23,6 ºC na Ponta de São Jorge. Outros registos significativos incluem 29,2 ºC no Funchal/Observatório, 28,1 ºC no Porto Santo, 27,7 ºC no Porto Moniz e 26,4 ºC no Pico do Areeiro.

O recorde de temperatura máxima diária no mês de Setembro na Região remonta a 1987, com 38,4 ºC registados no Funchal.