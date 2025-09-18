Olavo Câmara promete estacionamentos gratuitos na vila do Porto Moniz

O candidato do Partido Socialista (PS) à presidência da Câmara Municipal do Porto Moniz, assumiu, hoje, o compromisso de garantir estacionamentos gratuitos na vila para os habitantes do concelho.

Olavo Câmara diz estar "atento aos desafios inerentes à crescente procura por aquele município da costa Norte" e adianta que tem já preparado "um plano que pretende salvaguardar os interesses dos residentes na vila, das pessoas que ali trabalham e dos moradores nas restantes freguesias que precisam de se deslocar ao centro para aceder aos mais diversos serviços ou por outras razões da sua vida pessoal".

O candidato garante que, caso seja eleito, irá criar um cartão de residente, que "possibilitará o acesso gratuito a toda a população do concelho aos estacionamentos tarifados na vila do Porto Moniz."

Reconhecendo que é ali que se encontram sediados os principais serviços públicos, estabelecimentos comerciais e outras infra-estruturas, o socialista reforça a importância de "assegurar que os porto-monizenses têm facilidade de acesso à vila, sem terem custos adicionais com os estacionamentos".

O candidato do PS admite ainda que "o aumento do número de visitantes representa um contributo importante para a dinamização da economia local", mas frisa que "é necessário salvaguardar os interesses dos residentes no concelho".

“Este é um compromisso que assumo com a população do Porto Moniz, indo ao encontro da resolução dos problemas da mobilidade e dos estacionamentos. É um compromisso para cumprir e será uma das primeiras medidas a implementar assim que chegue à presidência da Câmara Municipal”, frisa Olavo Câmara citado em nota de imprensa.