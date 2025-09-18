Chega propõe cartão de desporto municipal e quer apostar nas actividades marítimas na Ribeira Brava

O candidato do Chega à Câmara Municipal da Ribeira Brava, Roberto Gonçalves, apresentou esta quinta-feira uma proposta centrada na valorização do desporto e das atividades marítimas como estratégia de promoção da saúde, bem-estar e desenvolvimento económico do concelho. A iniciativa, diz o partido em nota à imprensa, tem como objectivo transformar o desporto num motor social, cultural e económico, ao mesmo tempo que reforça a ligação da população local ao mar.

Entre as principais medidas propostas destaca-se a criação do Cartão de Desporto Activo Municipal, que estará disponível para toda a população, incluindo alunos da universidade sénior, utentes de lares e centros cívicos. O cartão garantirá descontos em associações desportivas, eventos culturais e formações, com o propósito de incentivar a prática desportiva, o voluntariado e a participação comunitária.

A proposta inclui ainda o estabelecimento de protocolos com associações desportivas e culturais, promovendo sinergias entre desporto, cultura e lazer através de descontos em espectáculos, concertos e actividades locais para os portadores do cartão.

O candidato propõe também o mapeamento das infraestruturas desportivas do concelho, de forma a garantir uma gestão transparente e equitativa dos recintos e verbas municipais, com base no número de utilizadores de cada associação.

No que se refere às actividades marítimas, a proposta prevê o incentivo a modalidades como vela, surf, canoagem, pesca desportiva e mergulho, com o objectivo de reforçar a identidade marítima da Ribeira Brava.

O plano contempla ainda investimentos em novos espaços desportivos, com destaque para a criação de uma pista de tartan para atletismo e de uma pista de patinagem de velocidade, dotando o concelho de equipamentos modernos e de referência regional.

Para as camadas mais jovens, a candidatura do partido prevê actividades desportivas diversificadas durante todas as férias escolares, incluindo o período de Verão, numa medida que pretende apoiar as famílias e promover hábitos de vida saudáveis.

Roberto Gonçalves justificou a importância desta visão para o futuro do concelho: "Queremos transformar o desporto e as actividades marítimas em motores de desenvolvimento. O nosso compromisso é criar um município mais saudável, activo e inclusivo, onde todos tenham oportunidades para crescer e viver melhor."

O candidato sublinhou que o desporto representa mais do que competição, constituindo também um factor de saúde, integração social, turismo e dinamismo económico.