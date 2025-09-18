Grupo parlamentar do PSD congratula Centro de Reabilitação Psicopedagógico da Sagrada Família pelos 75 anos

O Grupo parlamentar do PSD-Madeira informou, esta quinta-feira, que apresentou um voto de congratulação na Assembleia Legislativa da Madeira pelos 75 anos de actividade do Centro de Reabilitação Psicopedagógico da Sagrada Família, reconhecendo o papel fundamental desta instituição no apoio às pessoas com deficiência intelectual.

"O Centro tornou-se uma referência na resposta especializada às pessoas com deficiência intelectual, pela prestação de cuidados diferenciados e humanizados em saúde mental da infância e adolescência, pedopsiquiatria, multideficiência e reabilitação", destacou o grupo parlamentar social-democrata, através de comunicado à imprensa.

A instituição, dirigida pelas Irmãs Hospitaleiras da Sagrada Família, tem desempenhado um papel crucial na prestação de cuidados especializados na Região Autónoma da Madeira ao longo de sete décadas e meia, salienta o PSD.

Os deputados social-democratas salientaram ainda "o papel das Irmãs Hospitaleiras da Sagrada Família que, com a colaboração de várias entidades públicas, cuja parceria tem sido fundamental para a continuidade e fortalecimento desta missão".

"Graças ao esforço conjunto, fizeram do Centro um verdadeiro espaço de esperança e de transformação, traduzindo na prática valores de solidariedade, cuidado e hospitalidade", sublinhou o grupo parlamentar, reconhecendo o impacto positivo da instituição na comunidade madeirense.