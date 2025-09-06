Celso garante reabilitação do centro, cobertura do polidesportivo e reforço do estacionamento na Quinta Grande

A candidatura do PSD à Câmara Municipal de Câmara de Lobos levou a sua acção de proximidade à freguesia da Quinta Grande, onde Celso Bettencourt assumiu compromissos concretos com a população.

O candidato destacou que uma das prioridades será dar seguimento à requalificação da segunda fase do centro da freguesia, projecto aguardado há vários anos e que considera determinante para modernizar e valorizar o espaço público.

“Queremos que o coração da Quinta Grande seja um espaço vivo, atrativo e funcional, onde os residentes sintam orgulho e onde possamos reforçar o comércio e a convivência local”, afirmou.

Outra das promessas deixadas por Celso Bettencourt passa pela cobertura do polidesportivo da freguesia, uma infra-estrutura utilizada diariamente por várias instituições, associações e escolas. O social-democrata sublinhou que a obra “é fundamental para dar mais dignidade e melhores condições às actividades desportivas, culturais e recreativas, tornando o espaço utilizável durante todo o ano, independentemente das condições climatéricas”.

O candidato anunciou ainda o reforço das zonas de estacionamento, sublinhando que esta é uma preocupação crescente e que o projecto se integrará num plano municipal mais vasto para melhorar a mobilidade em todo o concelho. “A mobilidade é um desafio central e precisa de soluções pensadas em conjunto, porque cada freguesia tem realidades diferentes. Criar mais estacionamento é dar qualidade de vida e responder a uma das necessidades mais sentidas pela população”, reforçou.

Acompanhado por Letícia Almas, candidata à Junta de Freguesia da Quinta Grande, Celso Bettencourt fez questão de salientar que este plano de ação seguirá uma estratégia de proximidade entre o executivo camarário e os executivos de cada Junta, garantindo maior coordenação, rapidez na resolução de problemas e capacidade de resposta às necessidades reais da população.

“É este modelo de trabalho em parceria, assente na confiança e na proximidade, que vai permitir à Quinta Grande e a todo o concelho crescer de forma equilibrada, com soluções concretas para as pessoas”, concluiu.

Bettencourt tem vindo, nos últimos dias, a desenvolver acções de pré-campanha em todas as freguesias, apresentando projectos de interesse local e afirmando um compromisso claro com a melhoria da qualidade de vida das populações.