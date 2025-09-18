Navio 'Allura' traz perto de 1.900 pessoas na escala inaugural no Funchal

O navio de cruzeiro 'Oceania Allura' entrou na manhã desta quinta-feira no Porto do Funchal para uma escala de 11 horas. A bordo, viagem 1.885 pessoas, 1.106 das quais passageiros, que estão a desfrutar de uma viagem 34 dias, que começou a 27 de Agosto, com partida em Civitavecchia, Roma, Itália, e termina em Nova Iorque, Estados Unidos, a 30 de Setembro.

Segundo informa a APRAM, nesta escala inaugural no Funchal, o 'Allura' é agenciado pela JFM Shipping, e tem o croata Leo Lujak como capitão.

Operado pela Oceania Cruises, uma marca da Norwegian Cruise Line, o navio foi construído este ano nos estaleiros de Fincatieri, em Génova, Itália, e depois de ter realizado a viagem inaugural em julho, está a realizar um cruzeiro de reposicionamento para os Estados Unidos da América.

Até chegar ao Funchal, passou pelos portos italianos de Salerno e Sicília, por La Valeta em Malta, visitou Espanha (Ibiza, Valência, Barcelona, Tarragona, Palma de Maiorca, Cartagena, Malaga e Cadiz), esteve em França (Marseila, duas vezes, e Cannes), parou em Monte Carlo, Gibraltar e Tanger (Marrocos), e passou por Portimão e Lisboa.

Prossegue viagem às 18 horas, rumo a Ponta Delgada, visitando depois a ilha do Faial antes de atravessar o Atlântico para o Canadá (St. Johns e Halifax) e Estados Unidos: Portland, Boston, Newport e finalmente Nova Iorque.

Com capacidade para receber até 1.469 passageiros e 800 tripulantes, o 'Allura' tem três navios-irmãos ('Vista', 'Marina' e 'Riviera') e custou 575 milhões de euros.