Gigantes do sector dos cruzeiros pretendem reforçar escalas na Madeira

Foto APRAM
Companhias de cruzeiro como Costa, Marella, MSC ou Holland America Line vão manter ou mesmo reforçar o número de escalas nos portos do Funchal e Porto Santo nos próximos anos. Foi essa a ideia que os responsáveis daquelas empresas transmitiram aos representantes da Administração de Portos da Madeira (APRAM), no âmbito da participação na Seatrade Europe 2025, a maior feira europeia do sector, que decorreu esta semana em Hamburgo, Alemanha.

“As conversas que tivemos em Hamburgo deixam-nos muito optimistas. O sector dos cruzeiros vive um momento de grande dinamismo e é muito significativo perceber que já estamos a negociar reservas com quatro e cinco anos de antecedência, o que demonstra a importância da Madeira como porto de escala e como referência no corredor atlântico”, disse a presidente da APRAM, Paula Cabaço, citada numa nota desta empresa pública, que recorda os resultados das vendas e das boas avaliações que o destino Madeira tem recebido no contexto dos itinerários das ilhas atlânticas e a conjuntura favorável nos mercados europeus mais tradicionais, como o alemão e o inglês.

A APRAM esteve representada em Hamburgo nos pavilhões da ‘Cruise Atlantic Islands’ (parceria com Canárias, Açores e Cabo Verde) e do Cruise Portugal (que reúne a maioria dos portos nacionais). A nota da empresa pública explica que os contactos estabelecidos no evento dão perspectivas de consolidação e até mesmo crescimento do destino, o que está alinhado com a estratégia desenhada pela Secretaria Regional da Economia para este sector. “A nossa presença na Seatrade Europe 2025 foi importante para transmitirmos uma mensagem de confiança aos nossos parceiros e para reforçar a imagem que a Madeira tem como destino seguro, competitivo e altamente valorizado pelas principais companhias de cruzeiros a nível mundial”, resumiu a presidente da APRAM.

Além de Paula Cabaço, a APRAM esteve representada pela directora comercial, Patrícia Bairrada. Vários operadores do sector, como JFShipping, DMC Madeira, Blandy Shipping, Blandy Travel, Wilhelmsen, CarrisTur e BC Tours marcaram igualmente presença no evento.

Os representantes da APRAM aproveitaram a deslocação a Hamburgo para realizarem uma reunião com a Cruise Lines International Association (CLIA), para abordar o desenvolvimento conjunto de projectos na área educacional. Exemplo disso é o ‘All Aboard’, que tem por objectivo promover junto das crianças e jovens as carreiras profissionais que a indústria de cruzeiros oferece.

