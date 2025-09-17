Mulheres ganham menos 7,7% do que os homens Madeira reduziu drasticamente a diferença salarial entre géneros nos últimos sete anos. Ocupa a sexta posição a nível nacional no ranking das regiões mais equitativas. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 18 de Setembro.

O destaque fotográfico diz respeito à notícia Mira apontada ao Governo Regional Residentes na Ponta do Sol querem mais ligações viárias no concelho. Congestionamento da Via Expresso entre a Ribeira Brava e a Calheta domina nas queixas.

Outros destaques:

Taxa de 500 euros gera protestos na Universidade

Idoso de 85 anos livra-se da cadeia por homicídio tentado Condenado a quatro anos de pena suspensa por atacar vizinha

E, por fim, 18 milhões reforçam rede social em Câmara de Lobos

