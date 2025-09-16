Homem que matou mulher em Machico fica em silêncio em tribunal

Iniciou-se na manhã desta terça-feira, no tribunal do Funchal (Edifício 2000), o julgamento de Javier Wolff, um homem de 52 anos, nascido na Argentina mas com nacionalidade venezuelana, que é acusado de ter matado a mulher, esteticista, de 44 anos, de nacionalidade venezuelana mas de origem madeirense. O crime aconteceu a 30 de Outubro de 2024 na casa onde viviam há quatro anos, na Vereda do Barqueiro, Machico. O casal tinha dois filhos, um dos quais menor de idade.

De acordo com a acusação, lida pela juíza Teresa de Sousa, o arguido aproveitou um momento em que a vítima estava a dormir na cama para lhe desferir pelo menos três pancadas com um ferro na cabeça, provocando a morte desta.

Javier Wolff, que se encontra em prisão preventiva, optou por não prestar declarações hoje em tribunal.

Deste modo, a primeira testemunha a ser ouvida foi a namorada do filho do casal. Afirmou que o namorado disse-lhe que o arguido e a vítima estavam sempre a discutir e iam separar-se, mas que, pessoalmente, nunca assistiu a tais momentos de tensão.

A segunda testemunha foi o irmão da vítima e cunhado do arguido.