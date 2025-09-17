À margem da cerimónia, realizada ao final da tarde de hoje, em que foi dado o nome de Luís Calisto ao auditório do estádio do clube, e na semana em que a colectividade comemora o 115º aniversário da sua fundação, Carlos André Gomes revelou que o processo do investidor, cuja entrada na SAD foi aprovada pela maioria dos sócios em Assembleia Geral, está em vias de conclusão. "Estamos a fechar a Due Diligence. Já recebemos o acordo de venda das acções, que está agora a ser revista pelo nosso Gabinete Jurídico e, em breve, teremos novidades", esclarece

O presidente do Marítimo acredita que "até final de Novembro, princípio do mês de Dezembro, o processo estará concluído", mas, quando confrontado se o dedo do investidor pode já ser incisivo na SAD em Janeiro do próximo ano, esclareceu: "Quando se fala do dedo do investidor, estar-se-á a falar em dinheiro do investidor. É um processo de partilha de informação entre o clube e a Revee e, com certeza, que daí nascerá uma união de interesses para o que for necessário na altura".

Sobre o direito de preferência que os acionistas da SAD podem exercer sobre a alienação das acções, Carlos André Gomes foi claro: "Desde que o dinheiro entre no clube nas condições propostas pelo investidor, venha ele do investidor ou dos pequenos accionistas, para mim é indiferente. Agora é preciso ter noção de que não basta ter o dinheiro da aquisição, como são necessários depois os recursos para garantir que a gestão da SAD se faz ao longo de várias temporadas", sustenta o presidente verde-rubro que, contudo, assegura ser esse o passo a dar logo que fechado o acordo da venda das acções. "O passo seguinte será dar o direito de preferência aos accionistas".

Satisfeito com o rendimento da equipa

De resto, o presidente do Marítimo diz-se satisfeito com o que a equipa já produziu até ao momento. "Essencialmente o que nos vem satisfazendo mais é a união do grupo, sendo que o trabalho do treinador tem sido essencial para criar um bom espírito de grupo, com novos métodos de trabalho, que têm sido motivadores para que a equipa acredite que seja possível vencer cada jogo que terá pela frente. Mas agora falar em objectivo de subida, neste momento, é prematuro", sublinha Carlos André Gomes