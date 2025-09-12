Fogos licenciados crescem 68% e concluídos sobem 35%
Nos primeiros seis meses de 2025 face a igual período do ano passado
O número de fogos licenciados e concluídos disparou consideravelmente nos primeiros seis meses de 2025 em relação à realidade vivida há um ano, resultando em aumentos de quase 68% e 35% respectivamente na Região Autónoma da Madeira. Isto, apesar de no 1.º semestre de 2025 terem sido "licenciados 277 edifícios, traduzindo-se numa diminuição de 1,4% face ao mesmo período de 2024 (281)" e aumentado em 4,5% os edifícios concluídos.
"Das obras de edificação e demolição licenciadas, 76,9% correspondiam a construções novas (213), das quais 92,0% tinham como destino a habitação familiar (196). Estas obras originaram o licenciamento de 549 fogos em construções novas para a habitação familiar, mais 67,9% que no 1.º semestre de 2024 (327)", refere esta manhã a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).
A mesma entidade refere que "quanto aos edifícios concluídos, no semestre em referência, estes aumentaram 4,9% face ao período homólogo, totalizando 191 edifícios, dos quais 69,1% diziam respeito a construções novas para habitação familiar (132). No que se refere aos fogos concluídos em construções novas para habitação familiar (511), os resultados indicam um acréscimo de 34,8% face ao mesmo semestre de 2024 (379)", aponta.
Uma tendência que deverá continuar a se verificar, dada a necessidade e a procura existente no mercado regional. Refira-se que, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), os números nacionais estão bem abaixo dos registados na Madeira.
"No 2º trimestre de 2025, foram licenciados 6,5 mil edifícios, um aumento de 4,3% face ao período homólogo, significativamente abaixo da variação de 27,6% registada no 1º trimestre de 2025. O licenciamento de edifícios para construções novas cresceu 4,4% (+31,6% no 1º trimestre de 2025), enquanto o licenciamento para reabilitação aumentou 6,1%, desacelerando face aos 20,4% do 1º trimestre", começa por resumir o INE. "O número de edifícios concluídos fixou-se em 3,9 mil, correspondendo a uma diminuição homóloga de 15,0% acentuando a trajetória de redução já observada no trimestre anterior (-10,5%)".
Já "no segmento de habitação familiar, o número de fogos licenciados em construções novas aumentou 17,9%, abaixo do crescimento de 39,1% registado no trimestre precedente. Já o número de fogos concluídos apresentou uma redução de 4,4%, após a variação positiva de 16,1% no 1º trimestre de 2025", refere, comparando com os aumentos de 68% e 25% referidos para a Madeira.
"Em comparação com o trimestre anterior, o número de edifícios licenciados diminuiu 9,3%, enquanto o de edifícios concluídos recuou 0,6%", conclui o INE, o que compara com a quebra de 1,4% e aumento de 4,5%, respectivamente na Madeira.