Fogos licenciados crescem 68% e concluídos sobem 35%

O número de fogos licenciados e concluídos disparou consideravelmente nos primeiros seis meses de 2025 em relação à realidade vivida há um ano, resultando em aumentos de quase 68% e 35% respectivamente na Região Autónoma da Madeira. Isto, apesar de no 1.º semestre de 2025 terem sido "licenciados 277 edifícios, traduzindo-se numa diminuição de 1,4% face ao mesmo período de 2024 (281)" e aumentado em 4,5% os edifícios concluídos.

"Das obras de edificação e demolição licenciadas, 76,9% correspondiam a construções novas (213), das quais 92,0% tinham como destino a habitação familiar (196). Estas obras originaram o licenciamento de 549 fogos em construções novas para a habitação familiar, mais 67,9% que no 1.º semestre de 2024 (327)", refere esta manhã a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

A mesma entidade refere que "quanto aos edifícios concluídos, no semestre em referência, estes aumentaram 4,9% face ao período homólogo, totalizando 191 edifícios, dos quais 69,1% diziam respeito a construções novas para habitação familiar (132). No que se refere aos fogos concluídos em construções novas para habitação familiar (511), os resultados indicam um acréscimo de 34,8% face ao mesmo semestre de 2024 (379)", aponta.

Uma tendência que deverá continuar a se verificar, dada a necessidade e a procura existente no mercado regional. Refira-se que, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), os números nacionais estão bem abaixo dos registados na Madeira.

Foto DREM

"No 2º trimestre de 2025, foram licenciados 6,5 mil edifícios, um aumento de 4,3% face ao período homólogo, significativamente abaixo da variação de 27,6% registada no 1º trimestre de 2025. O licenciamento de edifícios para construções novas cresceu 4,4% (+31,6% no 1º trimestre de 2025), enquanto o licenciamento para reabilitação aumentou 6,1%, desacelerando face aos 20,4% do 1º trimestre", começa por resumir o INE. "O número de edifícios concluídos fixou-se em 3,9 mil, correspondendo a uma diminuição homóloga de 15,0% acentuando a trajetória de redução já observada no trimestre anterior (-10,5%)".

Já "no segmento de habitação familiar, o número de fogos licenciados em construções novas aumentou 17,9%, abaixo do crescimento de 39,1% registado no trimestre precedente. Já o número de fogos concluídos apresentou uma redução de 4,4%, após a variação positiva de 16,1% no 1º trimestre de 2025", refere, comparando com os aumentos de 68% e 25% referidos para a Madeira.

"Em comparação com o trimestre anterior, o número de edifícios licenciados diminuiu 9,3%, enquanto o de edifícios concluídos recuou 0,6%", conclui o INE, o que compara com a quebra de 1,4% e aumento de 4,5%, respectivamente na Madeira.