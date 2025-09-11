Montenegro inicia hoje visita oficial de dois dias com programa em Tóquio

O primeiro-ministro português inicia hoje uma visita oficial de dois dias ao Japão, durante a qual terá encontros institucionais e com empresários em Tóquio, e visitará a Expo Osaka na sexta-feira.

Depois de uma visita oficial de dois dias à China, Luís Montenegro chegou ao final do dia de quarta-feira a Tóquio, vindo da Região Administrativa Especial de Macau.

No Japão, a agenda oficial arrancará com um encontro entre o primeiro-ministro e o seu homólogo do Japão, Shigeru Ishiba, estando prevista uma conferência de imprensa conjunta no final.

O primeiro-ministro japonês está demissionário na sequência da derrota nas eleições legislativas de julho.

O chefe do Governo português seguirá depois para Keidanren (Federação Empresarial Japonesa), onde terá encontros com altos representantes de cerca de uma dezena de empresas multinacionais japonesas".

O último ponto da agenda de hoje é um encontro, na embaixada de Portugal, de Luís Montenegro com os atletas que participam no Campeonato Mundial de Atletismo, que decorre entre 13 e 21 de setembro

Na sexta-feira, último dia desta visita oficial, o primeiro-ministro viajará de comboio para Osaka, onde visitará os pavilhões de Portugal e de Japão na Expo Osaka.

A Expo Osaka termina a 13 de outubro e Portugal é um dos 161 países presentes na exposição dedicada ao tema: "Desenhar as Sociedades do Futuro para as Nossas Vidas".

A participação portuguesa na exposição tem como tema "Oceano: Diálogo Azul", contando com o envolvimento de mais de 150 empresas, associações, autarquias e artistas nacionais.