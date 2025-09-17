"Quase 11 milhões de euros" investidos na escola da Levada

No início desta tarde, o presidente do Governo Regional, visitou as obras em curso na Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva (escola da Levada), projecto que “terá um investimento total de mais de 10 milhões, quase 11 milhões de euros”.

Segundo Miguel Albuquerque, a requalificação da escola inclui o arranjo das salas, das casas de banho, a substituição do pavimento, novos recursos a nível energético e “tudo isto está a ser feito com a escola em funcionamento”, sublinhou.

Armando Barreiro, presidente do conselho executivo, garantiu que “tudo tem corrido muitíssimo bem e, de forma responsável e com elevado sentido de responsabilidade e consciência da importância desta obra, toda a comunidade educativa foi informada atempadamente de que isto ia acontecer.”

Foi, também, anunciado um parque de estacionamento com o objectivo de “devolver aos nossos alunos um espaço de confraternização e de convívio” pois “por vezes o espaço torna-se misto, o que não é o ideal”, assegurou o presidente do conselho executivo.