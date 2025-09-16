Olavo acusa Governo Regional de bloquear projectos

Olavo Câmara acusou o Governo Regional de ter chumbado vários projectos e candidaturas apresentados pelo actual executivo, liderado por Emanuel Câmara, o que inviabilizou a concretização de diversas iniciativas no concelho.

Segundo o candidato socialista, estas decisões traduzem-se em prejuízos directos para Porto Moniz, por motivos políticos. “O Governo não apoiou o concelho porque a Câmara era socialista. Foram recusados projectos importantes apenas por razões partidárias”, afirmou dando vários exemplos, até de uma candidatura à aquisição de uma carrinha.

Olavo Câmara defendeu, no entanto, que a relação entre a Câmara e o Governo Regional deve pautar-se pela cordialidade institucional. “Se for eleito, serei reivindicativo e defenderei os interesses da população de Porto Moniz, exigindo do Governo Regional o apoio que o concelho merece”, garantiu.