Todas as propostas da oposição rejeitadas por PSD e CDS

No regresso aos trabalhos em plenário, os deputados da Assembleia Legislativa da Madeira realizaram, hoje, as primeiras votações. Apenas os votos de pesar pelas mortes de Emanuel Jardim Fernandes (PS), antigo líder do PS-Madeira e do bispo emérito do Funchal, D. Teodoro Faria (PSD e JPP), foram aprovados por unanimidade.

As propostas legislativas, discutidas ontem e hoje, foram todas rejeitadas.

Projecto de resolução (JPP) para um processo negocial sobre alterações à carreira docente: rejeitado, com votos contra de PSD e CDS, abstenção do deputado da IL e votos a favor de JPP, PS e CH.

Plano de Contingência para o Aeroporto da Madeira (PS): rejeitado, com votos contra de PSD e CDS e votos a favor dos restantes partidos.

Alteração à lei de enquadramento orçamental (PS): rejeitado, com votos contar de PSD e CDS, abstenção do CH e votos a favor de PS, JPP e IL.

Criação do Provedor do Utente do SESARAM (JPP): rejeitado, com cotos contra de PSD e CDS, abstenções de CH e IL e votos a favor de JPP e PS.