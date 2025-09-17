Provedor do Utente da Saúde proposto pelo JPP

Lina Pereira apresentou um diploma do JPP que altera os estatutos do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) e cria a figura do Provedor do Utente.

A proposta do JPP, como explicou a deputada, não acarreta "despesas", uma vez que será alguém indicado pela administração do SESRAM, depois de ouvidas as associações de utentes.

Lina pereira antecipou argumentos da maioria, como a existência do gabinete de apoio ao utente, perguntando para que serve, uma vez que "os utentes ficam anos a aguardar a resposta a um email". Quando tentam contactos telefónicos "ninguém atende a chamada".

Garantir "igualdade e equidade" entre os utentes, acompanhando as suas situações junto do SESARAM é um dos objectivos da proposta.