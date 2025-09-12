Ginásios municipais do Funchal contam com cerca de 1.000 utentes

O grupo municipal PSD/CDS apontou que estão inscritos cerca de 1.000 munícipes nos ginásios municipais do Funchal, que mostram "um investimento na longevidade", por parte da Câmara Municipal. O grupo visitou o Ginásio da Barreirinha, aquele que foi o primeiro ginásio do género da Região e do país, no âmbito dos 'Encontros do Poder Local'.

Alexandrina Alves recordou que, recentemente, “na última sessão da Assembleia Municipal do Funchal, foi aprovado um regulamento para os ginásios municipais que vem melhorar o serviço prestado por estas infraestruturas, garantindo melhor capacidade de resposta aos seus utentes”.

A deputada municipal disse que “quer nos ginásios da Barreirinha, de São Martinho e de Santo António, quer nos Polos Comunitários inseridos nos complexos habitacionais, no Centro Comunitário e na Universidade Sénior, há um investimento inequívoco na concretização de políticas de bem-estar e de saúde em prol de uma população que se quer mais longeva, mas, igualmente, mais ativa e com melhor qualidade de vida”.

“Nos ginásios municipais em concreto, estão inscritos cerca de 1000 munícipes que não só praticam exercício físico todos os dias, como actividades complementares nos domínios social, cultural, educativo e formativo. Com o aumento da esperança média de vida, é preponderante termos medidas integradas para esta franja da população, porque, só desta forma, se constrói um Funchal sempre melhor”, conclui Alexandrina Alves.

