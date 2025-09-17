Pelo menos 50 mortos num incêndio num barco ao largo da líbia

Pelo menos 50 pessoas morreram no domingo num incêndio que deflagrou num barco de migrantes ao largo da costa da Líbia, anunciou hoje a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

"A OIM está profundamente consternada com a trágica perda de vidas na sequência de um incêndio num navio que transportava 75 refugiados sudaneses", referiu a agência da Nações Unidas numa mensagem publicada nas redes sociais, acrescentando que o incidente aconteceu no dia 14 de setembro, ao largo da costa da Líbia.

A organização adiantou ter prestado "cuidados médicos vitais a 24 sobreviventes", mas alertou para a necessidade de tomar "ações urgentes para pôr fim a tais tragédias no mar".

A rota dos migrantes no Mediterrâneo central é considerada uma das mais perigosas do mundo, partindo do Norte de África, principalmente da Tunísia e Líbia, em direção a Itália.

A OIM afirma que 876 pessoas morreram ou perderam-se no mar na rota do Mediterrâneo Central até ao momento este ano.

Desde o início do ano, pelo menos 816 migrantes e refugiados perderam a vida nesta rota migratória de entrada na Europa, num total de 1.225 em todo o Mediterrâneo, sendo que cerca de 300 continuam desaparecidos.

O número da OIM tem como base dados oficiais, mas esta agência da ONU presume que o número real seja superior.