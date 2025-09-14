Pelo menos um maquinista morto após dois descarrilamentos de comboios na Rússia

Dois comboios descarrilaram na manhã de hoje em duas zonas distintas do 'oblast' de Leninegrado, matando pelo menos um maquinista e perturbando o tráfego ferroviário, disse hoje o governador da região.

Os incidentes ocorreram horas depois da explosão, no sábado, de um engenho numa secção ferroviária na região ocidental de Oriol, que matou três pessoas.

Na plataforma de divulgação Telegram, o governador da região, Alexandre Drozdenko, disse que as operações de resgate estão em curso depois do descarrilamento de uma locomotiva numa estação no distrito de Gatchina, na região de Leninegrado, no noroeste do país, onde se situa a cidade de São Petersburgo (a região manteve o nome anterior da cidade).

"O maquinista do comboio morreu. Ficou preso na cabine e morreu na ambulância, após ter sido retirado dos destroços", afirmou, citado pela agência France-Presse (AFP).

Numa mensagem anterior, o governador apontou que um comboio ode mercadorias que transportava 15 vagões-cisterna vazios também descarrilou numa secção da via, mais a sul, sem causar vítimas.

"Os investigadores estão a estudar a hipótese de uma possível sabotagem", disse o governador.

A rede ferroviária russa tem sido várias vezes afetada por descarrilamentos, explosões e incêndios, que as autoridades atribuem a sabotagem ucraniana.

Kiev não reivindica a responsabilidade, mas saúda os atos, argumentando que Moscovo usa a sua rede ferroviária para transportar tropas e combustível para as suas forças que combatem na Ucrânia.